Avis, una lotteria dedicata alla Festa del Papà per sensibilizzare alla donazione del sangue

Una lotteria dedicata a tutti i padri nella settimana della Festa del Papà. È quella che ha organizzato l'Avis Comunale Pescara, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, e che andrà avanti fino a oggi.

L'associazione volontari italiani del sangue ha avviato l'iniziativa il 19 marzo invitando tutti i papà, sia soci dell'Avis che quelli non iscritti, a recarsi nella sede di corso Vittorio Emanuele II, 10 al fine di donare il sangue.

A tutti coloro che si sono presentati, una trentina in totale fino a questo momento, è stato regalato un biglietto della lotteria che mette in palio tre premi:

10 ingressi alla palestra Urban Fitness di via Trento a Pescara;

3 ingressi alle piscine Le Naiadi;

un trattamento (shampoo e barba) nella barberia Hype Barber Shop di via del Circuito.

Il presidente Lattuchella tiene a ringraziare sia la palestra Urban Fitness che le piscine Le Naiadi, le quali, oltre a offrire gratuitamente i premi della lotteria (come anche Hype Barber Shop) hanno anche sottoscritto una convenzione con l'Avis che garantisce sconti e promozioni riservate agli oltre 1.800 soci.

«Questa iniziativa, come quella organizzata in occasione della Festa della Donna», spiega Lattuchella, «va sempre nella medesima direzione, ovvero quella di volerci prendere cura dei nostri donatori, ma anche di accoglierne di nuovi, attraverso un'iniziativa di prevenzione al mese prendendo spunto da ricorrenze o temi specifici, come quello dei papà in questo caso. Continueremo per tutto l'anno in corso su questa strada».