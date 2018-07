Aurum: torna la rassegna musicale estiva "Musicarte nel parco"

Torna anche quest'anno, con la 23esima edizione, Musicarte nel Parco. La rassegna musicale, ideata e diretta da Maria Gabriella Castiglione, offrirà una serie di concerti ed eventi dal 24 luglio fino al 15 settembre. La location scelta per questa edizione è l'Aurum. Un viaggio nella musica classica in tutte le sue sfumature e derivazioni,

A presentare l'evento, oltre alla Castiglione, anche l'assessore Di Iacovo:

La stessa Castiglione sottolinea come oggi, il mestiere del cantante o musicista sia davvero difficile, una vera e propria sfida che può essere vinta solo con grande passione ed amore verso il sogno della musica.

"Iniziamo con la lirica, ma il calendario di quest’anno propone grandi classici, una scelta controcorrente, fatta per promuovere quelli che sono tutti talenti locali e metterli alla prova con la bellezza e il virtuosismo di grandi come Mozart, Beethovem Haydn, Bach, Saint Saens, Chopin, Debussy, Vivaldi. Il risultato è un programma che regala emozioni attraverso tante melodie e anche tanti strumenti, dall’arpa al piano, ai violoncelli, agli archi, ci saranno gruppi e serate davvero indimenticabili per raccontare il futuro di una rassegna nata per la musica e per promuoverne la bellezza”.