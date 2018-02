Aurum: una giornata dedicata ai Droni il 23 febbraio

Un'intera giornata per conoscere leggi, norme, caratteristiche e formazione per l'uso di droni in ambito civile. Venerdì 23 febbraio appuntamento all'Aurum per la quarta edizione di Drone it Better, il ciclo di incontri organizzato da ASSORPAS per raccontare alle comunità locali ed in particolare alla Pubblica Amministrazione, alle Forze dell'Ordine e agli Ordini Professionali.

Un convegno dove fare il punto non solo delle attuali norme in vigore per il volo del droni, ma anche per illustare le molte opportunità che offrono in svariati campi civili, dal monitoraggio della sicurezza di ponti e strutture, all'individuazione di aree inquinate.

Il Comune ha patrocinato l'evento, il commento del vicesindaco Blasioli:

"Abbiamo già circa 200 iscritti da parte di esperti del settore, funzionari degli enti e scuole, cosa che ci spinge a pensare a fare anche altri appuntamenti per dare risposte su un argomento che ci sembra di grande interesse”.

Pietro D'Intino della scuola di volo di Pescara:

“La formazione è fondamentale perché il drone sembra un giocattolone, ma è invece un apparecchio professionale, un aeromobile e non si può usare ovunque e in modo scontato. Le infrazioni comportano sanzioni penali gravissime, con multe e anche l’arresto, questo perché lo spazio aereo è normato, prevede delle regole da rispettare, tenendo anche presente che a Pescara c’è un aeroporto internazionale e lo spazio aereo vede anche il passaggio di elicotteri della polizia e altre forze dell’ordine e controllo del territorio. Insomma per volare è necessario adempiere a procedure speciali e non osservarle comporta dei rischi. Corso base prevede 5 ore di volo e 16 di teoria. Anche le pubbliche amministrazioni devono entrare nell’idea che si può usareil drone, le applicazioni sono varie e tutte utilissime, ma con delle precise regole”.

Sono previsti un convegno al mattino ed due workshop pomeridiani. Per info: antonello.dimatteo@assorpas.it, info@assorpas.it.