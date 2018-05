Dagli attentati ai terremoti: a Pescara si parla di maxi emergenze

Imparare a gestire le maxi emergenze sanitarie dovute ad eventi catastrofici come attentati terroristici o terremoti. Sabato 5 maggio presso l'Aula Magna dell'Ospedale di Pescara si terrà un convegno internazionale dal titolo “Eime 2018. Esperienze Internazionali di maxi-emergenza – ‘Una risposta non solo sanitaria’”.

I massimi esperti mondiali in tema di sicurezza e gestione delle emergenze, provenienti dai servizi di intelligence e dall'Fbi assieme ad esperti del settore sanitario d'emergenza si confronteranno riportando le proprie esperienze vissute in prima persona, come ad esempio al Bataclan di Parigi o sul lungomare di Nizza.

L'evento è stato annunciato da Alberto Albani, dirigente medico del Pronto Soccorso e Medicina D'Urgenza di Pescara che ha colto l'occasione per presentare anche il nuovo Piano Regionale delle Maxi-Emergenze Sanitarie della Regione Abruzzo.