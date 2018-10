L'Associazione Domenico Allegrino consegna gli Orti d'oro

A Pescara torna, come ogni anno, il rito della consegna degli “Orti d’oro” da parte dell’Associazione Domenico Allegrino Onlus.

La cerimonia è in programma domani, 19 ottobre, in via Fosso Cavone alle ore 11,30.

L’iniziativa è ormai arrivata alla tredicesima edizione e prevede l'assegnazione di un terreno a 55 ortolani con la distribuzione dei semi da coltivare. Nell'occasione verrà anche fatto il punto sull’anno appena concluso e sulle iniziative da portare avanti per il 2019.