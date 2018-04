Assemblea dei Testimoni di Geova di Pescara, Montesilvano e zone limitrofe

“Non smettete di adempiere la legge del Cristo”: questo è il tema della prossima assemblea a cui parteciperanno i 2000 testimoni di Pescara e Montesilvano. L’intera conferenza si basa su Galati 6:2 che dice: “Continuate a portare i pesi gli uni degli altri,+ e così adempirete la legge del Cristo”.

Molti conoscono la Legge mosaica, comprese le famose tavolette che Mosè scese dal monte Sinai, ma quando Cristo Gesù venne sulla terra, divenne operante una nuova legge, che non si basava prevalentemente su una serie di comandi scritti, ma su princìpi.



Cos’è la Legge del Cristo? In che modo mariti, mogli e genitori possono adempiere la legge del Cristo in famiglia? Come si può adempiere la legge del Cristo a scuola? A queste e ad altre domande verrà data risposta sabato 21 aprile a Roseto degli Abruzzi nella Sala delle Assemblee dei Testimoni di Geova.



La sessione del mattino inizierà alle ore 9:40. Nel corso della mattina verrà illustrato che ubbidire alla legge del Cristo comporta notevoli benefici in ogni ambito della vita sociale, inoltre Rolando Comis, ministro viaggiante dei testimoni di Geova spiegherà come si può imitare Cristo Gesù nell’opera che ha affidato a tutti i suoi discepoli, cioè predicare la buona notizia del Regno, si proprio quel Regno che Gesù ci ha insegnato a pregare nel “Padre nostro”.



Alle ore 11:35 ci sarà il primo momento clou della giornata, cioè il battesimo che i Testimoni di Geova praticano per immersione. Nel pomeriggio, alle ore 14:55, Franco Maranini, membro della filiale di Roma dei testimoni di Geova, pronuncerà il discorso conclusivo ed emozionante dal tema “Amiamoci gli uni gli altri, come ci ha amato Gesù”.



Tutti possono assistere all’assemblea, anche coloro che non sono testimoni di Geova. L’ingresso è libero e non si fanno collette.

