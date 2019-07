Aperitivo e apericena con i vini Margiotta all'enoteca ArtDiWine

Dall'8 al 13 luglio, ogni sera dalle ore 19:30, appuntamento a Pescara per un aperitivo sfizioso o un'apericena da ricordare con i vini Margiotta, in abbinamento a prodotti tipici e finger food gourmet preparati da noi con amore.



L'aperitivo include: 1 calice a scelta + degustazione gourmet abbinata + dessert.

Costo € 10 a persona.



I VINI MARGIOTTA

Scegli tra Vellus Pecorino, Cretara Cerasuolo Superiore, Psitia spumante moscato dolce.



LA DEGUSTAZIONE

Per questo aperitivo proponiamo una selezione speciale di salumi e altri prodotti artigianali, con finger food gourmet e dessert:

* Crostino con pancetta tesa

* Crostino con prosciutto

* Crostino con Pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop

* Salsiccia di fegato

* Ciotolina di sottoli Bio d’autore con cracker artigianali

* Frutti rossi

* Dessert: ferratelle artigianali con scrucchiata



PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

I posti sono limitati, la prenotazione è consigliata.

Prenotazioni: Tel. o WhatsApp 371/3755554

oppure scrivi su info@artdiwine.it