Anpi Pescara, una serie di incontri riguardanti il pericolo dei neofascismi

L'Anpi di Pescara ha programmato una serie di incontri pubblici e nelle scuole pescaresi riguardanti il fenomeno dei movimenti neofascisti in Italia ed in Europa. Il primo appuntamento è previsto il 20 ottobre alle 17.30 alla biblioteca "Falcone e Borsellino" in via Milite Ignoto dove saranno poriettati dei video e reportage con l'intervento di Gennaro Gatto dell'Osservatorio Democratico sulle nuove destre e vittima di atti vandalici ed intimidatori.

Emanuele Mancinelli, presidente della sezione Anpi Pescara:

"Le tematiche che tratteremo sono di stretta attualità ed il fenomeno sta dilagando in modo preoccupante" - afferma Emanuele Mancinelli, presidente della sezione, e conclude - "Vogliamo fornire alla cittadinanza e soprattutto ai ragazzi, i mezzi culturali per evitare di cadere nella trappola dell'appartenenza con la quale questi gruppi, organizzati spesso in specie di "sette", attraggono giovani leve verso la fedeltà a falsi miti e falsi ideali in pieno contrasto con i principi fondativi della nostra società espressi in modo cristallino nella Costituzione repubblicana entrata in vigore il 1 gennaio 1948."

Venerdì 19 ottobre invece l'Anpi sarà presente all'Istituto Magistrale "G.Marconi" di Pescara.