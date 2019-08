Anniversario primo bombardamento su Pescara: il programma dell'evento "Pescara non dimentica"

In occasione del 76esimo anniversario dal primo bombardamento su Pescara del 31 agosto 1943, l'amministrazione comunale ha patrocinato l'evento "Pescara non dimentica" che prevede una serie di iniziative per ricordare quel tragico giorno in cui i bombardieri americani scaricarono ordigni sul centro della città, provocando oltre 2.000 vittime.

Il programma prevede dalle 19 in Largo Chiola, davanti a Palazzo di Città, la deposizione di una corona d'alloro ai Caduti, seguita dai saluti del presidente del consiglio comunale Antonelli, e del sindaco Masci. A seguire il giornalista e storico Marco Patricelli interverrà raccontando i fatti avvenuti quel giorno, ed a seguire ci sarà il concerto per violoncello di Maria Margherita Paci del conservatorio di Teramo.