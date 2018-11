Allergie, un convegno a Pescara per imparare a riconoscere e curarle

Un convegno aperto ai cittadini per discutere delle allergie, come riconoscerle e come curarle. L'evento, è organizzato dall'Associazione Allergologi immunologi italiani territoriali e ospedalieri e si terrà il 1 dicembre alle ore 9 nella sala consiliare del Comune di Pescara, che ha patrocinato l'evento. Ad illustrare i dettagli dell'incontro l'assessore Allegrino, che ha ricordato come circa 300 mila persone in Abruzzo sono affette dalle moltissime forme e varianti di reazioni allergiche esistenti, come rinite, asma, dermatite atopica, dermatite allergica da contatto, allergie alimentari e a farmaci.

I medici dell'Aaiito hanno aggiunto:

"Lo scopo è quello di cambiare marcia al settore e divulgare corrette informazioni mediche per tutti i cittadini ed in particolare per i pazienti, puntualizzando tra l’altro il ruolo dell’allergologo come figura professionale di riferimento in questo campo e promuovendo le terapie più appropriate per i pazienti allergici. Si tratta di patologie in continua crescita, che si stima colpiscano circa 12 milioni di persone, solo in Italia.

Le visite allergologiche nella nostra città, ogni anno, sono circa 6mila, con migliaia e migliaia di prestazioni per arrivare a diagnosi e terapie sempre più precise, con l’utilizzo anche di farmaci innovativi come quelli biologici per l ’asma grave e l’orticaria cronica , e migliaia di terapie desensibilizzanti"