Alessandro Borghese 4 Ristoranti: sfida abruzzese, in gara anche un ristorante pescarese

Sfida tutta abruzzese, con un ristorante pescarese in gara, domani martedì 23 gennaio per la seconda puntata di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti", programma tv del noto chef che andrà in onda su Sky Uno HD dalle 21.15. Per la nostra città, in gara ci sarà il ristorante "Penelope a Mare" della riviera nord. Gli altri ristoranti in lizza sono: Lido Cortesito (Francavilla a mare), Trabocco Punta Rocciosa (Fossacesia Marina) e Trabocco San Giacomo (Marina di San Vito).

La formula del programma prevede che ogni ristoratore invita a cena gli altri tre ristoratori in gara assieme a Borghese, che commenteranno e daranno un voto da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. Il vincitore avrà diritto ad un contributo economico da investire nella propria attività.

Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione di chef Borghese del ristorante che passa in rassegna tutti gli angoli del locale. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che, con i suoi voti, può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. E, non mancherà una novità: da questa edizione, Alessandro ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.

I ristoranti che partecipano alla trasmissione avranno all'ingresso un bollino di riconoscimento.