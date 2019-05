Alberghiero De Cecco, domani 30 maggio lo spettacolo teatrale "Tutti insieme appassionatamente"

Uno spettacolo teatrale di fine anno scolastico, che vedrà come protagonisti gli studenti diversamente abili dell'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara. Appuntamento domani 30 maggio dalle 10,30 nel Teatro Auditorium della Madonna

del Rosario, in via Cavour, a Pescara con lo spettacolo ‘Tutti Insieme…Appassionatamente’.

L'evento ha l'obiettivo di coinvolgere non solo i ragazzi ed i docenti ma anche le famiglie e tutta la città, per offrire una reale integrazione dei ragazzi diversamente abili, come spiega la dirigente Di Pietro:

L’intento è quello di favorire un rapporto di continuo scambio e soprattutto di piena integrazione dei nostri ragazzi che, attraverso il nostro Istituto, hanno modo di crescere e di apprendere in un ambiente protetto, ma comunque aperto al mercato del lavoro che deve prepararsi ad accoglierli creando le basi per consentire loro una perfetta autonomia

Prteciperà anche il cantante Antonello Persico, voce narrante sarà l’attore regista e docente Edoardo Oliva, musiche del maestro Gianfranco Onesti, scenografia della docente Maria Grazia Coccia, grafica Ivo Mordente e backstage Marilena Passeri.