Albeghiero De Cecco: grande successo per il Gran Galà della Pasticceria

Una carrellata di dolci e delizie di alta pasticceria preparati dagli studenti del Pon ‘Dolce_Mente’ e alcuni dei massimi Maestri Pasticceri abruzzesi come Fabrizio Camplone, Sandro Ferretti, Lino D’Arcangelo, Paolo Michetti, Gerry L’Abate, Marco D’Angelo, Giorgia D’Egidio, Ida Di Biagio, Elisabetta Daniele e Federico Cieri e Federico Anzellotti, Presidente del Conpait – Confederazione Pasticcieri Italiani. Grande successo per l'evento organizzato dall'Istituto Alberghiero "De Cecco" "Gran Galà

della Pasticceria".

Filo condutture dell'iniziativa, l'utilizzo di materie prime locali e la produzione di dolci legati alla tradizione abruzzese, inserendo elementi di novità in ricette che arrivano dal passato, con uno sguardo al benessere ed alla cultura della salute. La dirigente scolastica Di Pietro ha ricordato come il settore della pasticceria sia in forte espansione, con una grossa offerta occupazionale:

Fino a pochi anni fa il tema della pasticceria era poco considerato, in Abruzzo non esisteva una qualifica di pasticceria, è stato il nostro Istituto Alberghiero ‘De Cecco’ che due anni fa ha avanzato una richiesta in tal senso alla Regione Abruzzo, abbiamo documentato la nostra proposta sottolineando la necessità di formare professionalità nell’arte dolciaria e abbiamo chiesto alla Regione Abruzzo di deliberare la costituzione di un corso specifico, dando la possibilità agli studenti, alla fine del terzo anno, di

acquisire una qualifica dopo aver sostenuto un esame regionale

La dirigente ha inoltre ringraziato l'Università D'Annunzio per la sinergia formativa ricordando che l'Alberghiero offre anche un Pon rivolto agli studenti di enogastronomia del terzo e quarto anno.

Presenti all’evento anche due studenti del corso IFTS, Samuele Longoverde e Pietro Colantoni, classificatisi al secondo posto al Concorso ‘Lu Carrature d’Ore’, nel quale si sono aggiudicati anche il Premio per l’Alta Professionalità.