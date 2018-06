Al via l’ottava edizione di Estatica con Dodi Battaglia, Riki, Emilio Solfrizzi e Coez

enogastronomia-turismo, il tutto all’insegna delle

, ovvero un’area convegni per corsi di degustazione e di assaggio dei prodotti identificativi del territorio.

Sarà un’ottava edizione delle meraviglie quella di Estatica. La rassegna estiva più attesa è in arrivo al porto turistico Marina di Pescara, che torna ad aprirsi alla città dal. Musica, moda, big del mondo dello spettacolo e intrattenimento per tutta la famiglia, questi gli ingredienti. E non mancheranno degustazioni culinarie, percorsi enogastronomici, birre artigianali, street food. Anche grazie al patrocinio della Camera di Commercio Chieti Pescara, alla Provincia e al Comune di Pescara, alla Provincia di Chieti. Nel ricco cartellone spiccano anche le collaborazioni con alcune delle più longeve e prestigiose realtà culturali cittadine, come l’(alcune date del Pescara Jazz e di Funambolika verranno ospitate in arena)e i. Si rinnovano inoltre sinergie con operatori quali Maurizio Di Fulvio per- 22/23/24 giugno - che quest’anno si presenterà al pubblico con un format rinnovato che punta sul binomioeccellenze d’Abruzzo. Cambio d’abito dunque per il marchio della fiera dell’agroalimentare più longeva d’Abruzzo. A fare da cornice alle migliori realtà della regione più verde d’Europa, anche le eccellenze artistiche ed artigianali, dall’oro al ferro battuto, dalle ceramiche alle pietre preziose. 4 le aree previste:per gli operatori del settor (prodotti tipici abruzzesi, olio, vino, pasta e cereali, formaggi e latticini, salumi, legumi, zafferano, tartufi, spezie, ortaggi, pane, dolci e prodotti da forno, conserve e sott’oli, miele, liquori, birra artigianale).dedicata alle birre artigianali ed alle proposte più gustose di cibi da strada, rigidamente “Made in Abruzzo”.dedicata alle associazioni di promozione del territorio, ad alcuni musei, ai parchi e alle riserve d’Abruzzo.

Previsto anche un omaggio in musica a Daniele Becci, primo presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara e l’intitolazione, a suo nome, del padiglione espositivo in loco. Sul palco gli Uscita Nord (ingresso libero, il 23 giugno, ore 21:30) per quello che è il primo concerto di Estatica.

A seguire, il 28/29/30 giugno e il primo luglio, partirà Street Food Time, il più grande evento di questa tipologia mai organizzato nel centro sud Italia (ingresso e parcheggio liberi). Distinti ma complementari, dunque, i due i filoni principali della rassegna: cibo e spettacolo. Sei le iniziative che permetteranno al pubblico di degustare, assaggiare, assaporare. Oltre alle già citate Mediterranea e Street Food Time ci saranno:

- Caliente - Festival del peperoncino, dal 12 al 15 luglio

- Summer Country Western, musica e cibo a tema, dal 27 al 29 luglio

- Fermenti d’Abruzzo festival delle birre artigianali, 30/31 agosto e 1/2 settembre

- Primi d’Abruzzo, una novità assoluta, dal 7 al 9 settembre

Previsto anche il ritorno dell’Antico e il Mare, ventennale fiera di antiquariato e collezionismo. 13,14 e 15 agosto (ingresso libero).

TUTTO IL RESTO È MUSICA, O QUASI...

Funambolika, il Festival internazionale del nuovo circo, inaugura la sua 12esima edizione in arena, il 2 luglio alle 21.30, con un duo belga, gli Okidok, pronti per uno spettacolo di comicità acrobatica (biglietti 10€, ridotto bimbi under 12, 5€).

Riki - cantautore idolo di Amici - si esibirà il 7 luglio (biglietti 25€ + diritti di prevendita, in collaborazione con la Elite Agency Group). A seguire, domenica 8 luglio, il défilé di moda firmato Fashion Academy a cura di Rita Annecchini (ingresso ad invito, prevista proiezione con maxi schermo).

Ancora: 18/19 luglio e 23/25 luglio saranno dedicati al Pescara Jazz che propone 4 serate con doppi concerti l’una. Tra gli ospiti: Fabrizio Bosso, L’Orchestra nazionale jazz giovani talenti, il pittore Mark Kostabi e gli abruzzesi Michele Di Toro e Claudio Filippini.

Mentre lo spettacolo comico, Il cotto e il crudo, con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, è previsto per il 26 luglio (biglietti dai 20€ + d.p.)

Il mese di agosto si aprirà con CINEstatica, un ciclo di quattro film scelti in collaborazione con i Premi Flaiano: il primo in programma è La città ideale, di e con Luigi Lo Cascio che proprio il primo agosto saluterà il pubblico con una collegamento in diretta. Il 3 sarà la volta di Coez, rapper romano, fresco del successo di Faccio un casino. (Biglietti 22€ +d.p. in collaborazione con l’agenzia Best Eventi). Il 9 agosto grande attesa per Dodi Battaglia, colonna dei Pooh, sulla scena da 50 anni (biglietti da 18€ + d.p.) Sabato 18 nuovo round firmato CoverLover, un format che vede sfidarsi due gruppi musicali a suon di note: la tribute band dei Black Sabbath contro quella dei Deep Purple. Il 25, invece, arrivano i Radiodervish (che presenteranno il disco Il sangre e il sal).

Tantissimi ancora gli artisti in programma, amici della rassegna o new entry. Attesi infatti: l’attore Federico Perrotta in La Banda (il 10 agosto); le cantanti e musiciste Tati Valle e Cristina Renzetti in As Madalenas (il 12 agosto); Greg & The Frigidaires (anteprima del festival You wanna be americano); Giacomo Rasetti in L’Amore che ci unisce (il 21 agosto); Sabrina Gasparini trio; Abruzzo in musica con Piero Mazzocchetti, Marco Colacioppo, Antonio Cericola e altri esponenti della scena musicale contemporanea. Un Match d’improvvisazione teatrale (il 24 agosto, Pescara contro Firenze). La versatile cantante italiana Antonella Ruggiero(domenica 26), uno spettacolo teatrale dialettale con la compagnia Li sciarpalite di teatro e...

Una favola musicale liberamente ispirata a La Sirenetta; Francesco Ciancetta in ...Da una Sevillana (testi di Edmea Marzoli); i Dago Red e la quarta edizione del Blue Blues Festival; il chitarrista Pierluigi Petricca. Torna anche E cantava le canzoni... (quinta edizione, il 21 luglio) e spazio alla solidarietà con la serata #Nonsiamosoli (il 6 luglio) a favore dell’Agbe (Associazione genitori bambini emopatici).

Non manca la presentazione del libro Salvate Aldo Moro, di e con Francesco Grignetti, esperto giornalista de La Stampa (il 23 agosto, insieme alla proiezione del film Buongiorno Notte di Bellocchio).