Opening Party – Presentazione nuova Classe A

Sabato 12 Maggio vieni a scoprire la nuova Mercedes-Benz Classe A. la prima auto con intelligenza artificiale.



Dal design innovativo al sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User EXperience), per essere sempre connesso con la tua auto semplicemente utilizzando la tua voce. Parlale e lei imparerà i tuoi gusti e le tue abitudini, per suggerirti la via più veloce, la tua canzone preferita e molto altro ancora.



 Dalle ore 17 Aperitivo, Dj Set e live show ZeroElectroDrum



Scopri di più: http://bit.ly/NuovaClasseA