8 marzo: tante iniziative dal cinema al teatro alla musica

Al via una serie di iniziative dedicate alla giornata dell’8 marzo. Si tratta di eventi patrocinati dall’Amministrazione comunale.

A Futura Memoria con Angela Baraldi (foto), 8 marzo ore 21,30 ARCI BIZARRE Via N. Sauro 9. Continuano i temi di A Futura Memoria, che avrà un momento al femminile l’8 marzo con musica e cinema. Verrà presentato il film Tutto parla di te di Alina Marazzi, regista documentarista all’inizio degli anni 2000 con Charlotte Rempling, un rapporto di complicità e contrasto fra le due protagoniste. Seguirà poi un dibattito e Angela Baraldi, una donna dall'essenza rock che canta col sangue senza mai perdere nulla della femminilità che la contraddistingue. Sarà live l'8 Marzo al Bizarre Club di Pescara, in duo con Federico Fantuz a presentarci il suo ultimo album "Tornano Sempre" prodotto da Giorgio Canali. Tornano sempre è frutto di improvvisazioni a microfono aperto, Angela con la Telecaster in mano o seduta dietro il piano elettrico, Stewie a stendere tappeti di chitarre o tastiere, Giorgio a storcere le dita sulla Les Paul, Vittoria a tenere insieme tutto con un groove rotondissimo e rotolante. Ne esce un’improvvisazione lunghissima, decadente e morbosa, alla Lou Reed, a cui segue la stesura dei testi e l’individuazione dei dieci brani che comporranno il disco”.

“LOOKING FOR FLOWERS IN ISLAMABAD”, 8 marzo 17,30 Museo Vittoria Colonna. Continua con la proiezione di “Looking for Flowers In Islamabad” di Nicola Lucini la rassegna Docudì. Saranno presenti anche Nicola Lucini, regista del documentario, Simona Seravesi, antropologa e Antonella Bertolotti, psichiatra e fondatrice della ONLUS Intermed, che hanno contribuito alla redazione del corto. Abbiamo deciso di proiettare il documentario, fiori che rappresentano 4 diverse donne pachistane che il regista incontra e con cui nasce un percorso narrativo, perché si occupano in prima persona di diritti civili e condizioni della donna in Pakistan. La loro storia emerge attraverso i racconti, per aiutare la scolarizzazione delle donne o la lotta contro un tipo di tradizione pachistana che impedisce liberi matrimoni, proponendo unioni di ragazzine date in spose per scambio compensativo da genitori che si trovano in posizioni di soccombenza. Se ne parlerà con il regista e le donne che lo hanno accompagnato in questa impresa”.

La violenza sulle donne nei luoghi di lavoro alle 18.30 dell’8 marzo nella sala Consiliare di palazzo di Città. Le CPO comunale, regionale e provinciale organizzano un convegno per fare il punto sulla situazione territoriale, patrocinato dall’assessorato alle Pari Opportunità comunale e a cura della Cpo dell’Ente presieduta dalla consigliera Tiziana Di Giampietro. Ai saluti istituzionali del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e di quello del Tribunale, la presentazione del convegno a cura della Preisdente della Cpo del Comune e degli assessori alle Pari Opportunità di Comune e Regione Antonella Allegrino e Marinella Sclocco; seguiranno gli interventi dell’avvocato Valerio Speziale, Ordinario di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università D’Annunzio di Chieti; del questore Francesco Misiti, della segretaria Cgil Pescara Alessandra Di Simone, dell’avvocato Monica Fragassi, con le conclusioni della consigliera regionale di Parità Alessandra Genco e delle Cpo operanti nel pubblico.