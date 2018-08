La “notte delle biciclette”, torna la tradizionale notturna organizzata da Avis e Pescarabici

Torna, sabato 4 agosto, la ciclopasseggiata serale per le vie di Pescara organizzata da AVIS e Pescarabici FIAB.

A differenza di quanto comunicato precedentemente dall’associazione, la partenza sarà dall’area della Madonnina, e non più da piazza Salotto.

Tre gli obiettivi della biciclettata: mostrare ancora una volta e perfino di notte, quanto sia bello e sostenibile vivere la città in bicicletta; sensibilizzare sull’importanza di essere efficacemente illuminati quando ci si posta in orario serale e notturno; promuovere la donazione del sangue. Donare il sangue, a maggior ragione d’estate, è un atto semplice e di grande responsabilità sociale. Per questo l’Avis inviterà tutti i partecipanti, donatori effettivi e potenziali, a effettuare la donazione prima di partire per le vacanze.

Gli stand di Avis e Pescarabici saranno operativi già dalle 20 nello spazio sottostante il ponte del mare, lato nord (Madonnina). I partecipanti verranno accolti in un gazebo di Pescarabici, affianco a quello dell’Avis. La partecipazione è aperta a grandi e piccini: ai non soci viene richiesto il contributo di € 3 per la sottoscrizione della polizza assicurativa, mentre per i soci Fiab sarà di € 1. A tutti i partecipanti “paganti” verrà rilasciato un ticket, con il quale recarsi presso l’adiacente gazebo Avis dove ritirare la sacca rifrangente.

Il percorso

Si partirà intorno alle 21 seguendo un percorso che snoderà sulle piste ciclabili e strade protette di Pescara e Montesilvano: Largo della Madonnina, PC via R. Paolucci, P.zza Italia, C.so V. Emanuele, C.so Umberto, PC via R. Margherita, PC via L. Muzii, via G. Bovio, via Milite Ignoto, Strada Parco, via Adige (Montesilvano), Lungomare Aldo Moro (Montesilvano), Lungomare Colombo PC, Ponte sul Mare PC, Lungomare Colombo Sud, Lungomare Papa Giovanni XXIII, via Figlia di Iorio, via Luisa D’Annunzio, via Della Pineta, viale Pindaro PC, via G. D’Annunzio PC, via Conte di Ruvo, via Lago di Campotosto, Ponte Flaiano PC, via Gran Sasso, via Chieti, via Caduta del Forte, Piazza Italia, via R. Paolucci PC, piazza della Madonnina.

Il rientro è previsto intorno alle 23.

A tutti i partecipanti, AVIS regalerà una sacchetta con banda luminosa, in modo da poter rendere ancora più brillanti le bici dell’intera comitiva e creare un lungo serpentone di ciclisti “illuminati” che trasmetteranno il messaggio di sensibilizzazione, rivolto ad amministratori e cittadini, sulla necessità di pianificare a Pescara la “mobilità attiva”.

L’evento non è competitivo e viene svolto nel rispetto delle regole del Codice della strada.

Il corteo sarà scortato dalla Polizia municipale per garantire maggiore sicurezza alla comitiva e consentire di far partecipare bambini e minori (che comunque dovranno essere accompagnati).