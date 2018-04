25 aprile 2018: le celebrazioni dell'Anpi a Pescara e provincia

Saranno diversi gli appuntamenti previsti per il programma delle celebrazioni del 25 aprile dell'Anpi Pescara. Fra il 25 ed il 27 aprile infatti ci saranno eventi e commemorazioni per ricordare la liberazione dell'Italia dal nazifascismo.

Pescara 25/4/18

Ore 10.30 - Commemorazione in Piazza Garibaldi

Ore 15.00 - Torneo di calcio antirazzista a Villa de Reisis

Ore 15.30 - Pedalata Resistente sui luoghi dell’antifascismo con Fiab e Critical Mass pescarese. Appuntamento c/o largo Madonnina a Pescara. Omaggio al Cippo della scuola “11 febbraio 1944” e in via Campania, davanti all’abitazione dei fratelli Gialluca, miliziani antifascisti in Spagna.

Ore 21.00 - Spettacolo sul partigiano Donè.

Cerratina, 25/4/18

Lettura di poesie sulla Resistenza

Pescara 26/4/18

Inaugurazione della Mostra su Sandro Pertini con il convegno ‘Pertini e l’Abruzzo’

Pescara 27/4/18

Consegna del premio “Una resistente Ri-Conoscenza” alla Fiom per le battaglie resistenti nel mondo del lavoro, con la segretaria nazionale Re David.