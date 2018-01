18ma edizione della "Befana del Vigile" per raccogliere derrate alimentari

In attesa di partecipare al "Trofeo San Sebastiano" di calcio a cinque in programma dal 17 al 20 gennaio, il Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Montesilvano apre le iniziative legate al progetto "Solidarietà e Sport" riproponendo per il diciottesimo anno la tradizionale "Befana del Vigile", iniziativa di carattere benefico e umanitaria che consiste nella raccolta di prodotti e generi alimentari da destinare alle associazioni onlus, alle case famiglia e ai reparti ospedalieri.

Tutti gli acquirenti che si recheranno da oggi fino al 6 gennaio presso il supermercato Oasi potranno partecipare liberamente ed in maniera spontanea alla donazione di derrate di largo consumo. La raccolta verrà effettuata direttamente dagli agenti della Municipale dalle 8,30 alle 20,00 nell'apposito stand installato davanti l'ingresso del market di grande distribuzione. La prova di altruismo verrà poi riproposta durante il torneo interforze che coinvolgerà anche le rappresentative dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato. Dal 2000 ad oggi sono state devolute, con le molteplici iniziative organizzate, 170 tonnellate di alimenti per un valore di circa 78.000 euro.