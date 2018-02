La movida è di scena al Megà tra divertimento e allegria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

La movida è di scena, come sempre, al Megà tra divertimento e allegria. Ecco i prossimi appuntamenti.

Si parte sabato 2 marzo con la Serata GeometriKa Show, la miglior animazione d'Italia, vincitrice del Dance Music Awards 2017. La compagnia STARDUST nasce dall'incontro di molteplici linguaggi di espressione artistica unendo discipline, aree danza, acrobatica, ruota di Rhon e Wall Trampoline,attraverso spettacoli in un ensamble di performance di alto livello.

Il tutto tra cena e disco con la musica in consolle di Jonathan Sterli e Andrea Germani mentre alla voce Cecio e Fabio Emme faranno il resto accompagnando i presenti tutta la notte. Per celebrare la festa della donna, invece, il locale dà appuntamento a giovedì 8, con la cena e la disco che vedono l'animazione ormai garanzia di EvolutionArt, un menù ad hoc per la serata che ovviamente non poteva non essere intitolata '50 Sfumature di Megà'.

Il 14 marzo invece torna Zona Megà la serata universitaria che per l'occasione ospita il Dj Set dei Sud Sound System dalle 22 a mezzanotte con il live e a seguire il Dj Set per passare una notte in allegria.

