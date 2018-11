Zona Franca Urbana, disponibili altri 4,2 milioni di euro

Sono disponibili già nelle casse dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, altri 4,290 milioni di euro per le attività della Zona Franca Urbana. Lo ha fatto sapere l'assessore Di Carlo, sottolineando come siano state recuperate queste ulteriori risorse, somme in perenzione del Cipe del 2009.

L'Agenzia le potrà dunque utilizzare per tutte le attività che ne faranno richiesta e che ricadono nell'area individuata per la Zona Franca Urbana. L'assessore ha aggiunto:

"Siamo stati lungimiranti a non scartare quello che si sta rivelando un preziosissimo strumento, rimasto fermo per anni, che ha concesso a 689 nuove o già presenti attività ricadenti nel perimetro identificato dalla misura di continuare o nascere, attraverso una vitale boccata di ossigeno che si traduce in benefici fiscali spalmati in 14 anni. Alla misura hanno avuto accesso 1 consorzio, 188 imprese individuali, 197 Srl, 14 Srl a socio unico, 46 Srl semplificate, 1 società consortile a responsabilità limitata, 14 Società cooperative, 5 società cooperative a responsabilità limitata, 72 società in accomandita semplice, 54 società in nome collettivo."

L'assessorato è a disposizione per informazioni e per assistenza a tutti coloro che intendono usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla Zfu.