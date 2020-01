'Women do', un progetto per formare 15 donne disoccupate

Il progetto 'Women do' entra nel vivo. Ieri in Provincia la Commissione per le pari Opportunità ha incontrato una delegazione dell'Arci per far conoscere l’iniziativa, destinata a formare 15 donne, anche organizzate in piccoli gruppi, disoccupate e over 35, avviando iniziative di animazione territoriale e comunicazione, un corso di formazione ed educazione finanziaria, previdenziale, assicurativa e di amministrazione e contabilità aziendale di base.

Spiega la referente dell'Arci Pescara, Gianna Marcasciano:

“Un progetto che, nell'utilizzare la risorsa Impatto+, vuole creare strumenti di inclusione, autonomia e opportunità per le donne, focalizzando l’attenzione sul bisogno che più di ogni altro emerge dai territori: l’inserimento lavorativo. Particolare attenzione viene data alle donne, non più giovanissime, che sono fuori o sono fuoriuscite dal mercato del lavoro e che faticano a rientrarci. Finalità è migliorare l’accesso delle donne ai servizi e prodotti finanziari esistenti; creare un modello operativo tra gli stakeholder per mettere a sistema servizi e prodotti finanziari esistenti; favorire l’avvio di attività e progetti imprenditoriali a gestione femminile”.

“Women do” si basa su un sistema di crowdfunding: fino al 31 gennaio si potrà contribuire aderendo con una donazione finanziaria. Soddisfatta la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Romina Di Costanzo: