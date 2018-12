Voucher per le donne, presentati i numeri del progetto RE.CO.DE

Presentato questa mattina in comune, l'avviso pubblicao per il bando relativo al progetto RE.CO.DE. - REti di Conciliazione per le DonnE” promosso dall'ECAD 15 in ATS con l'ECAD 16 – Metropolitano – Comune di Spoltore; l'ECAD 17 – Montagna Pescarese – Comune di Manoppello; Confesercenti Provinciale Pescara; C.N.A. Associazione provinciale di Pescara; UILTUCS Abruzzo; Cooperativa Sociale Onlus L'Abbraccio; Agorà Società Cooperativa Sociale Onlus.

Si tratta del progetto che prevede un voucher mensile destinato alle donne che devono conciliare il lavoro con attività di assistenza familiare, per figli con meno di 12 anni, disabili ed anziani non autosufficienti. I voucher potranno essere spesi per baby-sitting, doposcuola, formazione, attività sportive, ludoteca, assistenza domiciliare, attività artistiche multudiscilinari, trasporto, assistenza domiciliare, strutture diurne.

I servizi saranno erogati da enti e cooperative sociali, associazioni ed imprese selezionate e che potranno essere scelte tramite un apposito catalogo. Entro il 24 dicembre i portatori d'interesse di questo tipo potranno aderire all'iniziativa.

Luciano Di Lorito, sindaco di Spoltore:

"Ci auguriamo di dare ampia pubblicità a questo progetto per favorirne la riuscita. Al momento abbiamo ricevuto 7 domande da parte di donne disoccupate e 25 domande da parte di donne occupate. Dobbiamo fare tanto e di più rispetto agli obiettivi promossi da questi progetti sociali, siamo molto contenti che il Comune di Spoltore sia diventato comune capofila da poco dell'Ecad 16. Siamo fortemente impegnati in questo progetto e ci fa veramente piacere condividere con il Comune di Pescara, l'Assessore Allegrino e tutti i partner questa iniziativa”.

Donato Di Renzo, dell'ECAD 15:

La prima fase ha ottenuto un grande risultato, ci sono state 34 domande totali, di cui 21 da parte di donne occupate e 13 da parte di donne disoccupate. Ringrazio i colleghi dell'Ambito che hanno partecipato alla commissione. Abbiamo riscontrato una partecipazione attiva delle donne, la richiesta di informazioni sul progetto, infatti, è stata alta; è stato fatto un buon lavoro fin'ora e siamo contenti della partecipazione a questa importante iniziativa.ecc.) potranno partecipare facendo pervenire la propria domanda di manifestazione d’interesse al Comune di Pescara entro e non oltre le ore 13.00 del 24 dicembre 2018.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare l'apposita pagina sul sito del Comune di Pescara.