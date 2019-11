Voucher per donne lavoratrici da 300 euro al mese, il bando del Comune di Pescara

Il Comune di Pescara ha pubblicato un bando per l'erogazione di voucher per la fruizione dei servizi volti alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro per le donne.

Il bando è volto all'ottenimento di voucher di servizi per il Progetto “Re.Co.De.- Reti di Conciliazione per le Donne”- Intervento Regionale "Piani di conciliazione".

Il progetto ha come obiettivo la fruizione dei servizi volti alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, finanziati con fondi del Programma Fse 2014/2020. La scadenza è fissata per il prossimo 20 novembre.

Saranno beneficiare dei voucher le donne residenti nel comune di Pescara, in possesso dei requisiti indicati nel bando pubblico la cui finalità è promuovere e garantire il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, attraverso l’offerta di buoni servizio (voucher), che le beneficiarie potranno utilizzare per meglio conciliare gli impegni di vita familiare con quelli lavorativi. I voucher saranno spendibili presso uno dei soggetti iscritti nel catalogo relativo ai servizi di conciliazione.

I voucher potranno essere erogati per un valore mensile massimo di euro 300 euro e per un periodo di massimo quattro mesi (continuativi), sulla base delle effettive esigenze, salvo eventuale proroga delle attività concessa dalla Regione e, comunque, per un totale di massimo sei mesi. L’erogazione dei voucher prenderà avvio a conclusione dell’iter amministrativo e presumibilmente da dicembre 2019.

Sono previste, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:

doposcuola e supporto allo studio;

centri ricreativi e sportivi aperti nei periodi di chiusura delle scuole;

vacanze studio;

sostegno per le rette di nidi o scuole dell’infanzia;

baby sitter;

sostegno ai servizi di assistenza domiciliare (esclusi servizi infermieristici e di assistenza sanitaria);

centri diurni e servizi residenziali;

servizi di care giver; servizi di trasporto e/o accompagnamento

asili nido, scuole materne, altri servizi innovativi e ricreativi o sperimentali per la prima infanzia.

Per i requisiti, la modalità di presentazione delle domande e le scadenze è possibile scaricare il bando ufficiale al seguente link:

http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=119&IDbando=582