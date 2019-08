Aeroporto d'Abruzzo, torna il volo Pescara-Torino: ecco da quando

Il volo Pescara-Torino dall'aeroporto d'Abruzzo tornerà a essere operativo entro la fine del 2019.

Questo l'annuncio fatto da Enrico Paolini, presidente della Saga, nel corso della visita del sindaco Carlo Masci di questa mattina, sabato 24 agosto.

Dunque buone notizie per tutti i pendolari abruzzesi e piemontesi che potranno tornare a usufruire di un collegamento aereo diretto dopo che l'ultimo fu quello operato dalla compagnia BlueAir.

Il numero 1 della società di gestione dello scalo aeroportuale spiega come ci sia un finanziamento da parte della Regione Abruzzo di un milione e mezzo di euro e che 200mila euro saranno destinati al mantenimento della rotta con Catania anche nel periodo invernale, sempre operata dalla compagnia aerea Volotea, e anche per il ripristino, entro la fine dell’anno, del volo per il capoluogo del Piemonte.