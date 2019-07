Volo Pescara-Milano, Alitalia dimezza il collegamento aereo

Il volo Pescara-Milano operato da Alitalia non solo da dopodomani, sabato 27 luglio, al prossimo 27 ottobre, non atterrererà più all'aeroporto di Linate ma a quello di Malpensa ma perde uno dei due collegamenti quotidiani.

Infatti non saranno più disponibili i due voli in partenza e arrivo dall'aeroporto d'Abruzzo.

L'unico volo attivo in questo periodo sarà quello del mattino in partenza alle ore 7.25 con arrivo alle 8:30 e ritorno la sera alle ore 22:55 con partenza da Malpensa alle ore 21:45.

Salta quello pomeridiano delle ore 16:30 in partenza dal "Pasquale Liberi". Dimezzamento dei voli che si teme possa essere confermato con il nuovo piano industriale della Compagnia di bandiera. A tal proposito domani mattina parleranno del tema il presidente della Saga, Enrico Paolini, e il sottosegretario Gianluca Vacca.