Sospeso il volo Pescara-Bergamo di Ryanair, ecco fino a quando

Sospeso il volo Pescara-Bergamo di Ryanair dall'aeroporto d'Abruzzo.

Dopo la cancellazione di 2 voli per Linate decisa da Alitalia, adesso anche la compagnia irlandese ferma il collegamento con la Lombardia.

La decisione è stata presa dopo l'ultimo decreto del Governo che ha dichiarato l'intera Lombardia zona rossa.

Il volo per Bergamo dallo scalo aeroportuale pescarese non verrà operato fino al prossimo 8 aprile. A rischio, da quello che si vocifera, anche il volo per Bucarest.