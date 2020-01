Il volo Pescara-Bergamo di Ryanair non prenotabile dopo il 28 marzo

Il volo Pescara-Bergamo operato da Ryanair non è prenotabile dopo la data del 28 marzo sul sito della compagnia irlandese.

A segnalare la situazione sono alcuni passeggeri frequenti che nel programmare i viaggi da aprile in poi hanno scoperto l'amara sorpresa.

In sostanza, collegandosi al sito Ryanair, almeno al momento, è possibile prenotare un volo solo fino a sabato 28 marzo.

Da quella data in poi non ci sono più opzioni di scelta disponibili. E per questo motivo è allarme tra i pendolari che usano frequentemente la tratta verso la Lombardia dall'aeroporto d'Abruzzo. Il problema sarebbe di carattere burocratico e relativo alle transazioni tra la Regione Abruzzo e la compagnia irlandese, e potrebbe essere superato nei prossimi giorni.