Bucarest e Praga, nuovi voli Ryanair da Pescara: giorni e prezzi

L’estate prossima porterà 2 nuovi voli Ryanair da Pescara, entrambi con frequenza bi-settimanale:

Bucarest (già operativo durante l'inverno)

(già operativo durante l'inverno) Praga (da aprile 2019)

L'annuncio è stato dato oggi, 6 dicembre. Durante l’inverno, invece, saranno attive 6 rotte, tra cui la succitata Bucarest e Malta. Questo il riepilogo dell'offerta di Ryanair dall'Aeroporto d'Abruzzo:

Estate 2019: Bucarest e Praga (entrambi con 2 voli a settimana)

Inverno 2018/2019: Bucarest e Malta (entrambi con 2 voli a settimana)

6 coincidenze internazionali via Milano Bergamo: Atene, Berlino, Budapest, Ibiza, Madrid e Manchester

Visitatori e clienti di Pescara hanno l'opportunità di approfittare di tariffe ancora più basse e usufruire delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better”:

Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva (una tariffa da € 25 per il bagaglio da 20 kg, una tariffa da € 8 per il bagaglio da 10 kg)

Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%

“Try Somewhere New” – la piattaforma di contenuti di viaggio di Ryanair.com

John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair, ha parlato dei prezzi:

"Stiamo mettendo in vendita posti su tutto il nostro network a partire da € 14.99 per viaggiare fino a marzo 2019, prenotabili fino alla mezzanotte di sabato 8 dicembre. Invitiamo i clienti a collegarsi subito a www.ryanair.com per evitare di perderli".