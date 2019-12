VIDEO | Ecco a quali voli intercontinentali pensa la Saga per l'aeroporto d'Abruzzo

I lavori per l'allungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara saranno finiti entro il 2022.

Questo intervento di potenziamento consentirà allo scalo pescarese di avere nuovi voli intercontinentali e transoceanici.

Il cronoprogramma dei lavori è stato illustrato questa mattina, mercoledì 18 dicembre, nel corso della presentazione del nuovo sito dell'aeroporto gestito dalla Saga.

E il presidente della società di gestione, Enrico Paolini, ricordando come già la prossima settimana (il 27 dicembre) ci sarà un volo per Abu-Dhabi della Neos per Costa Crociere, indica quelle che saranno le destinazioni sulle quali punterà lo scalo aeroportuale pescarese. Paolini vorrebbe voli settimanali per Toronto e New York.