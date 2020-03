Voli cancellati all'aeroporto, il grido di dolore di Paolini: "Conseguenze devastanti"

Voli cancellati all'aeroporto, si leva il grido di dolore di Enrico Paolini che parla di "conseguenze devastanti". È infatti a rischio chiusura lo scalo abruzzese dopo quello che sta succedendo per il Covid19. Prevista una perdita di qualche milione di euro. Esprime preoccupazione il presidente della Saga commentando quanto sta accadendo al "Liberi":

"Le conseguenze della cancellazione dei voli sono devastanti per noi come per tutti gli aeroporti. Siamo a passeggeri azzerati e abbiamo enormi problemi. Immagino ci saranno provvedimenti della Regione e del Governo per ripianare i bilanci. Noi solo per mancati incassi da biglietti, passeggeri, parcheggio e negozi perdiamo qualche milione di euro che in qualche modo dovrà essere ristorato. Diversamente questo aeroporto, come altri, rischierebbe la chiusura".