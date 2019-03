Raddoppiano i voli dell'aeroporto d'Abruzzo da aprile, tratte e dettagli

Raddoppiano i voli dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara (saranno 14 settimanali) nella stagione primavera-estate rispetto a quella invernale.

Come annunciato nei mesi scorsi partiranno dal mese di aprile i nuovi voli verso la capitale della Repubblica Ceca, Praga (operato da Ryanair) e Palermo in Sicilia. Poi da maggio sarà attiva anche la tratta che porterà a Cagliari in Sardegna. Questi ultimi due operati da Volotea.

Poi saranno riattivati, sempre dal prossimo mese di aprile, i voli della compagnia irlandese Ryanair verso Dusseldorf in Germania, Varsavia in Polonia e Barcellona in Spagna. In questo modo, come sottolinea il presidente della Saga, Enrico Paolini, verranno sfruttati quasi al massimo i nuovi 5 gate di recente realizzazione, come giovedì prossimo quando ci saranno tre aerei in partenza in un'ora sola.

Poi ci saranno i voli di Alitalia in collaborazione con Costa Crociere per raggiungere i porti di imbarco per le crociere a luglio (sabato 6) e agosto (sabato 10): Stoccolma, Helsinki, Tallin e San Pietroburgo. Nel 2020 l'obiettivo della Saga è quello di avere 6 voli in connessione con Costa Crociere in partenza dallo scalo pescarese.

Nel frattempo i passeggeri sono aumentati del 7 per cento a febbraio, mentre il direttore dell'aeroporto, Luca Ciarlini, fa sapere che «abbiamo provato a riattivare il volo di Torino con Alitalia, Blue Panorama e Volotea ma al momento non ci sono novità così come siamo in attesa per Tirana».

Questo il dettaglio dei voli in partenza in primavera ed estate e dei giorni: