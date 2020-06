Gervasi di Federmanager Abruzzo e Molise entra nel cda nazionale di Previndai

Federmanager Abruzzo e Molise, Vittorio Gervasi entra nel consiglio d'amministrazione di Previndai. Il professionista, attualmente direttore della cassa edile e di Formedil Pescara, è stato proposto per il cda nazionale dal presidente di Federmanager, Florio Corneli, in virtù di una positiva collaborazione che va avanti da lungo tempo con l’ente.

Come si legge in una nota, per la scelta di Gervasi "la direzione di Formedil Pescara e della cassa hanno giocato un ruolo strategico, in quanto la cassa edile, oltre ad essere un ente di previdenza, è, come Previndai, un ente bilaterale, che ha cioè fra i suoi scopi quello di provvedere a prestazioni di natura previdenziale in aggiunta ai trattamenti pensionistici di legge".