Vino, il Montepulciano d'Abruzzo è visto sempre più come un'eccellenza

Il vino Montepulciano d'Abruzzo viene visto sempre di più come un'eccellenza dai consumatori di mercati importanti come Italia, Germania e Stati Uniti.

A dirlo sono i risultati dell'Osservatorio permanente, curato da Wine Monitor Nomisma, voluto dal Consorzio di tutela Vini d'Abruzzo, come riferisce l'AdnKronos.

Il Consorzio da anni è impegnato nella valorizzazione e nella comunicazione delle denominazioni di origine controllata del territorio abruzzese.

il Montepulciano d'Abruzzo riscuote sempre più successo nei consumatori e può essere la chiave di volta per far crescere le potenzialità della proposta enologica abruzzese in Italia e nei mercati esteri di riferimento.

Questo quanto afferma Valentino Di Campli, presidente del Consorzio: