Nasce "Vieni a Scafa!", agevolazioni fiscali e marketing per gli esercenti

Nasce il brand "Vieni a Scafa! C'è tutto per te". L’amministrazione comunale (e in particolare Fabio Di Venanzio, assessore al commercio, e Valter De Luca, presidente del consiglio comunale e incaricato ai tributi e attività produttive) sta mettendo in campo numerose iniziative per sostenere gli esercenti di Scafa e anche tutti gli altri imprenditori che offrono servizi.

La prima iniziativa è una promozione di tutte le attività commerciali direttamente sul canale Facebook e Instagram ufficiali del Comune di Scafa. Ogni giorno viene promossa un’attività con un articolo dedicato e viene data massima visibilità con migliaia di visualizzazioni e centinaia di like. Inoltre si stanno realizzando video che gireranno su YouTube, su Google e in televisione. Dice l'assessore al commercio Di Venanzio:

"Diamo massima visibilità alle circa 110 attività commerciali e professionali di Scafa, mettendo in risalto i servizi e i prodotti, e anche le loro storie. Stiamo realizzando un logo dedicato all'iniziativa. Vogliamo evidenziare tutti i vantaggi del nostro commercio dal volto umano, con attenzione massima alle nuove norme di sicurezza e con grande convenienza per i clienti. L'emergenza post-Covid ha portato a una rivalutazione del commercio di paese".

Oltre alle iniziative riguardanti il marketing e la promozione commerciale, la giunta comunale ha deliberato un piano di agevolazioni fiscali: