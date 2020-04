Videointerviste e dirette su Instagram con degli "ambasciatori smart" d'Abruzzo per la promozione turistica della regione

Partiranno a breve delle interviste e conversazioni in diretta su Instagram con alcuni "Abruzzo Smart Ambassador" per raccontare a tutti gli utenti le bellezze e le peculiarità del territorio regionale abruzzese. L'iniziativa si colloca nell'ambito delle strategie di promozione turistica dell'assessorato regionale che ha lanciato il contenitore #Abruzzoacasatua e che punta a far scoprire la nostra regione in tutte le sue bellezze, in modo da attirare turisti quando si potrà tornare a viaggiare.

In questo modo, si cercherà non solo di mantenere viva l'attenzione sul nostro territorio ma anche farlo scoprire a quanti non lo hanno ancora visitato, sfruttando la potenza dei social in questo periodo in cui gli spostamenti sono ancora limitati.

Il primo appuntamento con le Dirette di #Abruzzoacasatua è per giovedì 30 aprile alle ore 18.00 su @Yourabruzzo, l'account ufficiale Instagram del dipartimento sviluppo economico e turismo. Si parlerà di enoturismo, della varietà e della qualità dei vini abruzzesi, del loro legame con il territorio, della forza del prodotto vitivinicolo fuori regione e della sinergia con l'offerta turistica. Seguiranno poi altre dirette il martedì e il giovedì, sempre alle 18.00 con altri argomenti come cucina regionale, montagna, natura, mare, vacanza attiva, paesaggi, famiglia, arte e cultura.