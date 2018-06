Vicini di casa? Secondo gli abruzzesi è meglio tenerseli buoni

Ci si saluta appena o, peggio, si litiga: i rapporti di vicinato degli abruzzesi, così come nel resto d’Italia, non sono più quelli di un tempo. Più della metà degli abitanti della regione (67%) è indifferente o addirittura ostile nei confronti dei vicini di casa, come emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio di Sara Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia.

Andare d’accordo con i vicini non è mai stato semplice, ma la soglia di sopportazione sembra essersi abbassata. Per cosa si discute più spesso? Tra i fattori che turbano di più la convivenza col vicino ci sono il poco rispetto per le parti comuni (63%), la televisione o la musica ad alto volume (51%), gli schiamazzi (48%), le auto che ingombrano i passi carrai (37%), la presenza di animali e bambini (35%) e persino gli odori ritenuti molesti (27%).

Sul pianerottolo, poi, di solito ci si evita: in Abruzzo, più della metà degli intervistati (67%) ha dichiarato infatti di non avere rapporti con i vicini e, oltretutto, di non voler socializzare più di tanto, sia perché sono sempre di fretta (29%), sia perché pare che spesso siano i vicini stessi a non voler socializzare (25%), sia, infine, per mancanza di fiducia (18%).

Eppure, che i vicini di casa possano essere una risorsa è opinione ancora diffusa. Secondo il 65% degli intervistati abruzzesi, infatti, i vicini possono aiutarsi reciprocamente in caso di necessità, mentre per il 29% il vicino può badare all’abitazione quando si è assenti, magari in vacanza. Addirittura, per un altro 43% di abruzzesi la presenza di un vicino potrebbe anche costituire un buon deterrente per i ladri.

I buoni rapporti con il vicinato, poi, fanno anche bene al cuore. In senso letterale. Un recente studio pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health, infatti, ha dimostrato che relazioni positive con le persone del nostro vicinato riducono notevolmente, anche del 67%, il rischio di crisi cardiache.