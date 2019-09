Via Regina Margherita: lavori per sistemare la segnaletica orizzontale, ecco quando

Si terranno nella notte tra il 4 e il 5 settembre i lavori per sistemare la segnaletica orizzontale in viale Regina Margherita, nel tratto di strada compreso tra via Edmondo De Amicis e piazza Salotto. Lo fa sapere l'assessore comunale ai lavori pubblici, Luigi Albore Mascia.

Gli interventi verranno eseguiti da Open Fiber, che ha raccolto l'indicazione di Palazzo di Città per effettuare le opere di notte, così da non arrecare disagi in una zona particolarmente sensibile per il traffico.

Nell'area di cantiere sarà in vigore il divieto di sosta dalle ore 20 di mercoledì 4 alle ore 8 di giovedì 5.