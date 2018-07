Viabilità a Pescara, Cna: "Basta incertezze ed annunci, serve stabilità"

Stop ad annunci, propagande e sopratutto incertezze in merito alla viabilità cittadina. E' quanto chiede la CNA di Pescara in merito ai recenti dibattiti riguardanti le strade, i parcheggi e tutte le tematiche affini alla viabilità. Per i vertici pescaresi dell'associazione di categoria delle imprese artigiane, occorrono certezze e soprattutto scelte condivise con tutti gli attori sociali ed economici della città.

"Occorrerebbe fissare in materia una vera e propria tregua, evitando una sterile politica di annunci che non ha risparmiato nessuno degli aspetti centrali che investono i problemi della viabilità: dagli annunciati ripensamenti sul ripristino del senso unico di corso Vittorio Emanuele alla realizzazione delle piste ciclabili, dai “parcheggi-sì, parcheggi-no” lungo la strada parco durante i week-end estivi alle pedonalizzazioni, passando per il potenziamento dei mezzi pubblici ed il prezzo delle aree di sosta a pagamento. Il tutto senza tralasciare l’andamento di lavori, come quelli sulla riviera sud, che forse si sarebbero dovuti concludere ben prima dell’avvio della stagione balneare"

Secondo Odoardi e Salce, il senso di precarietà sicuramente non aiuta i cittadini e penalizza le imprese, mentre una pianificazione strategica e condivisa è sicuramente auspicabile, non solo all'interno della città di Pescara ma anche assieme alle amministrazioni comunali limitrofe.