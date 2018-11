Via Regina Elena si rifà il look: presentato il progetto, ecco come diventerà

Via Regina Elena si rifà il look: presentato stamane il progetto, con la strada che verrà riqualificata nel tratto che va fino a via Mazzini, insieme al restyling del tratto di corso Umberto compreso tra Piazza della Rinascita e l’incrocio con Piazza I Maggio.

I lavori, per un importo complessivo di 450.000 euro e netto di 330.000, dovrebbero partire a febbraio 2019 per una durata totale di 120 giorni. Il progetto è stato curato dallo studio ZZ3 con l’ingegner Umberto Albasini e gli architetti Alessandro Mazzone, Silvia Mazzotta e Alessandra Mazzotta.

“Si prevede la realizzazione di spazi aperti pavimentati e di un’area verde senza barriere architettoniche – così l’architetto Silvia Mazzotta – Si è anche inserito un percorso Loges (Mappe Tattili) per le persone ipovedenti che integrano e facilitano la fruibilità della zona riallacciandosi a quelle già esistenti. Il progetto predispone un nuovo sistema di illuminazione pensato dialogando con gli impianti previsti e in particolar modo nella zona di corso Umberto, con la previsione di due stazioni di ricarica elettrica per veicoli ecologici, individuando piccole zone di sosta dedicate”.

Per quanto riguarda i parcheggi, è stato precisato che nessun posto auto verrà sacrificato. Previste inoltre delle sedute costituite da cubi bianchi in marmo. Appena possibile, poi, partirà il secondo lotto per arrivare fino a viale Muzii. Soddisfatti il sindaco Alessandrini e il vicesindaco Blasioli: