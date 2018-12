Al via la riqualificazione di via Pepe, ecco come diventerà [FOTO]

Sono ufficialmente iniziati ieri, mercoledì 12 dicembre, i lavori di riqualificazione di via Pepe a Pescara nel tratto compreso tra il lungomare e via D'Avalos.

Ad annunciarlo il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Blasioli. Si tratta di un intervento da 603mila euro finanziati per oltre la metà con fondi Terna e risorse Bucalossi.

Tra i lavori previsti la creazione di una pista ciclabile larga due metri e mezzo posta sul lato sud, nuovi marciapiedi con travertino romano e cemento colorato. Ma anche aiuole e nuovi alberi, oltre ai parcheggi per i veicoli.

«Il lavoro», spiega Blasioli, «si inserisce infatti nell’ampia opera di riqualificazione della riviera sud. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita lungo questa arteria urbana, con i marciapiedi integralmente ridisegnati, sia lungo il lato nord, che sul lato sud. Lungo la strada verranno realizzate nuove aiuole e potenziata l’illuminazione, simile a quella esistente sulla riviera sud. Rimarranno i parcheggi su entrambi i lati con arredo e spazi per la sosta delle bici e sei attraversamenti pedonali».

Rispetto all'assetto attuale di quel tratto di via Pepe, verrà rimosso lo spartitraffico centrale per lasciare posto alla pista ciclabile sul lato sud che poi andrà a ricongiugersi con il percorso che correrà sui marciapiedi dello stadio Adriatico, via Pollione, fino a viale Pindaro, ossia al polo universitario-giudiziario, capace di collegare la rete ciclabile di Montesilvano e Francavilla.

Per consentire i lavori sono stati però abbattuti ben 38 alberi che verranno ripiantati in egual misura (frassini o aceri). «Nei mesi scorsi», aggiunge Blasioli, «abbiamo incontrato in un bar della via residenti e commercianti per un confronto sulla riqualificazione della zona, ottenendo grande approvazione da parte di tutti, ansiosi di questa opera di riqualificazione che mette fine a marciapiedi malmessi e insicuri».

Il lavoro appaltato costerà circa 482.641,86 ed è affidato alla ditta Rocar Costruzioni. Il cantiere dovrà essere completato entro 150 giorni, ovvero entro 5 mesi”.