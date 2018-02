Via Maresca, l’amministrazione comunale di Montesilvano incontra gli albergatori  

Il crono programma dei lavori di riqualificazione di via Maresca. Questo l’argomento di un incontro a Palazzo di città dell’Amministrazione Comunale con gli albergatori. Alla riunione hanno preso parte tutti gli operatori turistici di via Maresca e il sindaco Francesco Maragno, gli assessori al Turismo e ai Lavori Pubblici Ernesto De Vincentiis e Valter Cozzi, il consigliere Adriano Tocco e il dirigente di settore Gianfranco Niccolò.

I lavori, che verranno conclusi entro l’inizio della prossima stagione estiva, verranno condotti suddividendo la strada in varie porzioni e procedendo dall’inizio di via Maresca, nell’incrocio con via Aldo Moro fino alla fine della strada verso il fiume.

«La suddivisione dei lavori per vari step – aggiunge Tocco – è un aspetto molto importante che ridurrà al minimo gli eventuali disagi che conseguono dall’apertura di un cantiere per gli albergatori e soprattutto per i turisti. Il progetto porterà significative novità per la fruibilità dell’area per i villeggianti ma anche per i montesilvanesi. La strada sarà ciclopedonale e verrà limitata al traffico esclusivamente per le operazioni di carico e di scarico. Ciò significa che la nuova via Maresca diventerà la naturale prosecuzione del tracciato ciclopedonale della riviera della Bike to Coast e potenzierà l’ormai consolidata isola pedonale estiva del lungomare. Il progetto è stato redatto con una particolare attenzione agli arredi e al verde. Si tratta di un’opera importantissima che siamo certi darà ulteriore slancio al turismo cittadino, ma che offrirà al tempo stesso ai montesilvanesi uno spazio aggregativo in più».