Via Maestri del Lavoro: nuova organizzazione e nuove postazioni al mercato rionale

Parte la riorganizzazione del mercato rionale del giovedì in via Maestri del Lavoro, a Pescara Colli. Lo ha fatto sapere l'assessore Cuzzi, illustrando i dettagli e le novità previste per il mercato. Ci sarà anche un ampliamento delle postazioni a disposizione migliorando dunque l'offerta.

"In questi anni abbiamo lavorato per rendere più utili, sicuri e funzionali i mercati, quindi a vantaggio sia degli operatori commerciali, con i quali abbiamo sempre condiviso le operazioni da mettere in campo, sia i fruitori, quindi le famiglie, i clienti abituali e gli avventori, in modo da dare risposte sempre più ampie e concrete sui servizi, sulla qualità e anche sulla varietà merceologica. Questa prospettiva ci ha consentito di migliorare la situazione di molte realtà cittadine e anche di attrarre una fascia di pubblico più giovane, o comunque meno abituata a questo storico tipo di vendita"

Il bando prevede 5 posteggi a disposizione, di cui 4 alimentari ed uno non alimentare. Una volta concluso il bando verranno avviate le procedure di selezione per l'assegnazione dei posti.