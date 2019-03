Iniziati i lavori in via Firenze a Pescara, strada chiusa al traffico

Come da programma annunciato la settimana scorsa questa mattina, lunedì 4 marzo, è stato aperto a Pescara il cantiere per i lavori di rifacimento dell'asfalto in via Firenze.

Per consentire il regolare svolgimento dell'intervento la strada resterà chiusa al traffico fino a venerdì.

L'intervento partirà da via Genova a scendere verso via Venezia e via Calabria, perché la strada sarà interamente riasfaltata.

Restano tutte transitabili le perpendicolari di via Firenze, per consentire l’attraversamento dal mare all’interno della città e viceversa, dunque si transiterà in: