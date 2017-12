Regalo di Natale, via delle Fornaci torna transitabile al traffico

E’ stata riaperta al traffico via delle Fornaci dopo solo due mesi e mezzo di lavori e con largo anticipo sulla riconsegna degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione. I lavori sono iniziati l'11 ottobre e la ditta aveva 150 giorni per la riconsegna del cantiere. Le transenne sono state rimosse poco prima di Natale dal sindaco Marco Alessandrini e dal vicesindaco Antonio Blasioli, insieme ai residenti che attendevano da anni gli interventi di completamento.

"La ditta ci ha fatto un grande regalo, riconsegnando la strada molto prima del termine previsto - così il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli - I lavori, dell’importo di 258.000 euro, aggiudicati all'impresa Di Persio di Montesilvano, completano una riqualificazione che sul primo tratto era stata già effettuata e prevedeva l'allargamento di via delle Fornaci all'altezza dell'incrocio con via dell'Emigrante a salire per circa 300 metri lineari. Ora manca solo la segnaletica orizzontale e su richiesta dei residenti valuteremo se istallare dissuasori di velocità, vista la forte pendenza altimetrica della strada, o bande rumorose che invitino a rallentare”.

Una riqualificazione che proseguirà anche a valle, perché è stato aggiudicato il progetto che prevede la realizzazione della rotatoria di via Bernini, anche questa molto sollecitata da pedoni ed automobilisti, e il completamento della via Delle Fornaci verso la nazionale.