Via del Circuito a senso unico per il rifacimento dell'asfalto [FOTO]

Sono stati avviati questa mattina, lunedì 24 giugno, i lavori per il rifacimento dell'asfalto in via del Circuito a Pescara.

Per consentire il regolare svolgimento del cantiere un'ordinanza del Comune ha istituito, a partire da oggi alcuni divieti e modifiche alla viabilità.

In particolare c'è stata l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di via del Circuito compreso tra via Gran Sasso e via Malagrida e l'istituzione del senso unico di marcia con direzione mare-monti sul medesimo tratto viario, con deviazione sul lungofiume del traffico che procede in direzione opposta.

Il provvedimento vale da oggi fino a venerdì 28 giugno o comunque fino all'ultimazioni dei lavori di rifacimento del manto stradale.