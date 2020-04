Vetrine e insegne accese per i locali della movida di piazza Muzii, domani riconsegna delle chiavi al Comune

Vetrine e insegne accese dei locali della movida di piazza Muzii questa sera a Pescara, martedì 28 aprile.

I titolari delle attività della zona, come fa sapere Confesercenti, raccoglieranno le chiavi delle attività per consegnarle domani al sindaco Carlo Masci.

Le vetrine di più di 40 attività economiche di piazza Muzii, via Cesare Battisti e dintorni saranno accese dalle ore 21.

Questo il modo con il quale il distretto del food and beverage più importante d’Abruzzo, con oltre 300 addetti, intende richiamare l’attenzione sulle decine di micro e piccole imprese che, ferme da più di due mesi, ora rischiano davvero di non ripartire. «Tutto avverrà nella massima sicurezza, ognuno nella propria attività che resterà chiusa alll’esterno», spiega Gianni Taucci, direttore di Confesercenti, «gestori e titolari hanno voluto dare un segnale forte nel chiedere misure immediate senza perdere altro tempo».

Tra le proposte che le attività metteranno sul tavolo del sindaco sono innanzitutto un pressing sulla Regione per «velocizzare le procedure di microcredito e utilizzare tutti le riserve disponibili regionali per rispondere a questa emergenza e velocizzare le procedure di cassa integrazione per i dipendenti, o adottare misure che consentano ai nostri dipendenti di ricevere sostegno immediato», ma anche misure sul piano comunale come «l’immediato azzeramento della Tari 2020 perché sarebbe scorretto far pagare una tassa su rifiuti mai prodotti». Inoltre verrà chiesto per il suolo pubblico, «la restituzione dei mesi non utilizzati e l’aumento gratuito dell’occupazione per i mesi successivi fino a tutto il 2020, oltre alla concessione del permesso di occupazione dei parcheggi per le automobili dove lo spazio sui marciapiedi non è sufficiente». Sul fronte della viabilità la richiesta è per «la chiusura al traffico di strade come via Cesare Battisti per tutta la settimana dalle 17 alle 2 e la chiusura delle strade laterali, con ampliamento della zona pedonale, negli stessi giorni e nello stesso orario». Infine, «la concessione din un voucher a fondo perduto di 15 mila euro per la compensazione della spesa al rimborso del 60% dei fitti con l’aumento del voucher di 600/800 con altri 250 euro».

Queste le attività che stasera accenderanno vetrine e insegne, e domani ridaranno le chiavi al sindaco: