Vendere auto su internet: come farlo in maniera rapida e sicura

Vendere l’auto su internet, molto spesso, rappresenta un vero e proprio onere. Capita di sovente, quando si opera online e si sceglie una strada alternativa al classico concessionario, che il processo diventi estremamente lungo e frustrante. I siti di annunci sono sicuramente un esempio di questo rischio insito nella scelta della compravendita tra privati online.

Giusto per fare un esempio, ricordiamo il caso delle truffe finalizzate al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, purtroppo molto più frequenti di quanto si pensi. Tra le situazioni in cui capita di imbattersi, è possibile ricordare anche la truffa dell’assegno circolare falso, per non parlare delle aziende fantasma molto interessate all’acquisto dell’auto subito dopo aver visto l’annuncio.

SCEGLIERE UN CONCESSIONARIO DI PESCARA CONVIENE?

Come affrontare quanto appena descritto? Attendere che si presenti l’occasione perfetta può non essere conveniente, dal momento che tenere un’auto che non si utilizza più vuol dire, comunque, dover pagare spese relative a bollo e manutenzione. In questi frangenti c’è chi, preso dallo sconforto e dalla sfiducia, decide di mettere da parte l’ausilio del web e si rivolge a una concessionaria fisica, con tutte le conseguenze economiche riguardanti la permuta e il costo di vendita. Si tratta di una soluzione utile, senza dubbio, ma non certo dell’unica. Gli svantaggi legati a questa scelta, a partire dalla necessità di acquistare una nuova auto presso il medesimo rivenditore, sono notevoli; inoltre non è possibile realizzare una somma in denaro liquido, in quanto il concessionario non si espone mai finanziariamente.

COMPRO AUTO: COME VENDERE UN’AUTO ONLINE SENZA PROBLEMI

Con un po’ di pazienza nella ricerca, si possono infatti trovare diverse alternative per vendere auto online in maniera sicura. Tra queste spicca il servizio compro auto di Soluzione Auto, una formula che permette di bypassare alcuni degli ostacoli tipici del canale degli annunci.

Prima di tutto, è da ricordare la possibilità di ricevere il pagamento in denaro contante o assegno circolare. In secondo luogo, è il caso di citare la valutazione accurata. Uno degli ostacoli con cui ci si scontra quando si vende auto online è infatti legato alla difficoltà nello stabilire un prezzo il più possibile aderente a quello di mercato.

Con i compro auto, il processo di valutazione è sicuro e molto rapido. Si parte infatti con l’inserimento online della targa del veicolo nella sezione dedicata di SoluzioneAuto.it. Da questo dato, che va integrato con informazioni relative alla presenza di optional come climatizzatore e tetto apribile, il sistema elabora poi un’offerta.

L’offerta viene comunicata via mail al richiedente, che la riceve e la valuta liberamente. Questa quotazione è del tutto gratuita e non prevede vincoli se si desiderasse accettarla, in ogni caso, sarà possibile finalizzare il processo di vendita mettendosi in contatto con l’assistenza clienti dell’azienda. Una volta prenotato il ritiro ci si recherà nella sede più vicina per finalizzare il passaggio di proprietà ed incassare il pagamento immediatamente.

E per chiunque stia cercando un servizio di Compro Auto a Pescara, sicuramente sarà interessante sapere che anche nella celebre provincia del Centro Italia viene offerta da qualche anno questa opzione.