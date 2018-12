Fondi per i dottorati di ricerca, l'università di Pescara è seconda a livello nazionale

Sono state pubblicate le graduatorie del Miur sul riparto del Fondo di Funzionamento Ordinario relativo alle borse post lauream per i Dottorati di Ricerca, e il risultato per l'università D'Annunzio è ottimo: l'Ateneo di Chieti-Pescara, infatti, si colloca in seconda posizione con un 27% di aumento nei diversi indici valutati.

Il finanziamento sale così da 1.483.224 del 2017 al 1.885.829 euro del 2018. Soddisfatto il Rettore Sergio Caputi: