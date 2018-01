L'Università d'Annunzio potrà finanziare 19 borse di studio

L'Universita' degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara ha ottenuto l'approvazione di 19 borse di studio relative al settore dei "Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale", finanziate attraverso il Pon (Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014/2020) gestito dal Miur per conto dell'Unione Europea.

Con questo risultato l'ateneo sottolinea di "avere visti approvati e finanziati l'80% dei progetti presentanti, per un totale di oltre 1,5 milioni di euro". Sempre l'ateneo sottolinea di essersi cosi' collocato "tra le prime dieci Universita' del centro-sud, esattamente al nono posto, prima tra quelle abruzzesi".

"Registriamo un altro successo frutto della qualita' del lavoro che viene svolto nel nostro Ateneo - commenta il prof. Angelo Cichelli, Direttore della Scuola Superiore "G. d'Annunzio" - I criteri stabiliti per l'assegnazione delle borse e dei relativi finanziamenti sono attuati con grande rigore dall'Anvur (Agenzia nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca): questo testimonia la validita' dei progetti presentati e approvati. Sono notizie che confortano la d'Annunzio per i grandi sforzi che sta facendo in direzione della sua crescita a livello nazionale e internazionale".